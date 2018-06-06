Товарищеский матч по футболу Россия-Турция завершился ничьей

Это была последняя игра россиян перед стартом ЧМ-2018.

Москва. Ничьей завершился товарищеский матч между сборными по футболу России и Турции. Итог встречи, состоявшейся во вторник, 5 июня - 1:1, сообщает RT.

Поначалу россияне выглядели готовыми к Чемпионату мира, активно атаковали, и к концу первого тайма добились, казалось бы, закономерного результата. Мяч в турецкие ворота сумел забить Александр Мамедов.

К сожалению, во втором тайме картина сильно изменилась. Наши футболисты устали либо расслабились, чем воспользовались турки в лице Юнуса Малли, успешно пробившего Игоря Акинфеева. Этот гол оказался последним до конца встречи.

Отметим, игра была последней тренировкой для сборной России перед домашним Чемпионатом мира, который стартует 14 июня встречей нашей команды с Саудовской Аравией в Москве.