Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

На поле в составе национальной сборной выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Артем Дзюба и Федор Смолов.

Москва. Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на домашний ЧМ-2018 по футболу. В итоговую заявку попали имена 23 спортсменов, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Так, в списке российской команды 3 вратаря, 7 защитников, 10 полузащитников и 3 нападающих. В частности, на поле в составе национальной сборной выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Артем Дзюба и Федор Смолов.

Вместе с ними на мировом первенстве будут играть: Владимир Габулов, Андрей Лунев, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Самедов, Денис Черышев и Алексей Миранчук.

В середине июня российской команде предстоят игры группового этапа ЧМ-2018 по футболу. Футболисты встретятся с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Кроме того, в преддверии мирового первенства в Москву прибыл кубок мундиаля. Перед началом мундиаля он побывал в 50 странах мира и 24 российских городах.