Президентом Олимпийского комитета России избрали Станислава Позднякова

4-кратный олимпийский чемпион по фехтованию сменит на посту Александра Жукова, ставшего почетным президентом.

Москва. Олимпийский комитет России возглавит Станислав Поздняков. За его кандидатуру проголосовало большинство участников Олимпийского собрания, сообщает RT.

Конкуренцию Позднякову пытался составить Александр Попов. Но он набрал меньшее количество голосов. Любопытно, что оба кандидата являются 4-кратными чемпионами Олимпийских игр: Поздняков по фехтованию на саблях, а Попов - по плаванию.

Прежним главой ОКР был Александр Жуков. Он стал почетным президентом комитета. Станислав Поздняков избран на 4 года.