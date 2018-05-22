Также старшим тренером женской команды назначен Валерий Польховский.

Москва. Анатолий Хованцев возглавил сборную России по биатлону. Специалиста утвердили на пост главного тренера национальной команды на заседании правления Союза биатлонистов, пишет РТ.

Помимо своих основных обязанностей, Хованцев возьмет под контроль подготовку к стартам мужской команды. Таким образом, он также станет старшим тренером российских спортсменов, сменив предыдущего наставника немца Рикко Гросса.

Кроме того, СБР определился с именем наставника российских биатлонисток. Так, старшим тренером женской команды назначен Валерий Польховский. На этом посту он сменил Сергея Коновалова, под чьим руководством на этапах Кубка мира впервые россиянки не смогли завоевать медали.

Отмечается, что оба специалиста уже входили в тренерский штаб российской сборной. В частности, Анатолий Хованцев был старшим тренером у женщин в 2010 году. После своего увольнения, он начал тренировать финских спортсменов. Под его руководством Кайса Мякяряйнен смогла добиться титула чемпионки мира.