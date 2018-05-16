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Российские хоккеисты уступили шведам в последнем матче группового этапа на чемпионате мира

09:05, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
09:05, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#результат\n#чемпионат мира\n#Швеция\n#матч
Фото: vk.com/fhr (Федерация хоккея России)
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В четвертьфинале подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Канады.

Копенгаген. Дания. Российские хоккеисты уступили шведам в последнем матче группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча для национальной сборной завершилась со счетом 1:3, сообщает Федерация хоккея России.  

Единственную шайбу в ворота шведского вратаря Андерса Нильссона среди россиян смог забросить Кирилл Капризов. На это соперник по ходу встречи ответил тремя голами. Удачно реализовали броски по воротам Василия Кошечкина Мика Зибанеджад, Рикард Раккель и Маттиас Экхольм.  

Таким образом, сборная Швеции в группе А вышла в плей-офф мирового первенства с первого места и свой следующий матч проведет с командой Латвии. Россияне же закрепили за собой вторую строчку турнирной таблицы, набрав 16 очков.  

В четвертьфинале подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Канады. Хоккеисты выйдут на лед копенгагенской Роял-арены в четверг, 17 мая. 

09:05, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
346
0
#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#результат\n#чемпионат мира\n#Швеция\n#матч

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