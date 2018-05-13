Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

Санкт-Петербург. Главный тренер «Зенита» Роберт Манчини покинет клуб. Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Зенит» и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций», - говорится в сообщении на сайте.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Под его руководством «Зенит» провел 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Отметим, что в этом году клуб неудачно выступил в чемпионате России и не смог попасть в самый престижный европейский турнир Лигу Чемпионов УЕФА.