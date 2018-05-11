СКР: ВАДА направлены доказательства, опровергающие обвинения Родченкова о подмене допинг-проб

Ранее Родченков заявлял, что во время Олимпиады-2014 в сочинской антидопинговой лаборатории пробы заменяли на чистые и только потом проверяли на запрещенные препараты.

Москва. Следственный комитет России направил Всемирному допинговому агентству (ВАДА) доказательства, которые должны опровергнуть обвинения Григория Родченкова. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Речь идет о показаниях бывшего главы РУСАДА, в которых рассказывалось о якобы подмене допинг-проб ряда российских спортсменов в сочинской лаборатории в 2014 году. Родченков заявлял, что во время Олимпиады сотрудники учреждения по ночам заменяли их на чистые и только потом проверяли на запрещенные препараты.

Однако, по словам Петренко, данные в собранных документах говорят о том, что пробы спортсменов поступали в лабораторию только днем. После регистрации из отдавали на проверку в пределах от 30 минут до 2 часов.

«Собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, ранее бывший глава РУСАДА Григорий Родченков не смог доказать, что российские спортсмены пили допинг-коктейль «Дюшес». В Спортивном арбитражном суде он не привел ни одного подтверждения этого факта.