Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

Федерация фигурного катания России опубликовала заявление спортсменки.

Москва. Слухи об уходе фигуристки Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе оказались правдой. Спортсменка подтвердила эту информацию в официальном заявлении, опубликованном Федерацией фигурного катания России.

Спортсменка выразила глубокую благодарность Этери Тутберидзе и всему тренерскому штабу за долгую и плодотворную совместную работу. Однако далее она намерена заниматься с другим тренером – канадским специалистом Брайаном Орсером.

При этом Евгения Медведева будет по-прежнему выступать за Россию. Смена тренера, по ее словам, позволит использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса.

Ранее стало известно, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева перестала выходить на связь со своим тренером Этери Тутберидзе. Также ходили слухи, что она может сменить спортивное гражданство, в частности – в пользу Армении. Однако эта информация не подтвердилась.