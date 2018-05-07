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Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

18:41, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
18:41, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#тренер\n#фигурное катание\n#спортсмены\n#Евгения Медведева
Фото: vk.com/jmedvedevaj
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Федерация фигурного катания России опубликовала заявление спортсменки.  

Москва. Слухи об уходе фигуристки Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе оказались правдой. Спортсменка подтвердила эту информацию в официальном заявлении, опубликованном Федерацией фигурного катания России.

Спортсменка выразила глубокую благодарность Этери Тутберидзе и всему тренерскому штабу за долгую и плодотворную совместную работу. Однако далее она намерена заниматься с другим тренером – канадским специалистом Брайаном Орсером.   

При этом Евгения Медведева будет по-прежнему выступать за Россию. Смена тренера, по ее словам, позволит использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса. 

Ранее стало известно, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева перестала выходить на связь со своим тренером Этери Тутберидзе. Также ходили слухи, что она может сменить спортивное гражданство, в частности – в пользу Армении. Однако эта информация не подтвердилась

18:41, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
462
0
#спорт\n#тренер\n#фигурное катание\n#спортсмены\n#Евгения Медведева

 

 

 


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