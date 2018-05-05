Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

Одной из причин ухода могла стать Алина Загитова.

Москва. Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом пишет Газета.ru.

По мнению спортсмена Алексея Ягудина, одной из причин могла стать вторая подопечная наставника - Алина Загитова. «Я сужу по той ситуации, что была с Евгением Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял: да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое», - рассказал олимпийский чемпион.

Как сообщил директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, покидать «Самбо-70», где тренируется спортсменка, Медведева не планирует, и собирается продолжить работу в клубе с другим наставником.

«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих «питомцев». Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», — заявил Лайшев.

Евгения Медведева тренировалась под руководством Этери Тутберидзе с 2007 года.

Напомним, на минувшей Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Медведева выиграла две серебряные медали.