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Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

10:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
10:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1032
0
#спорт\n#Олимпиада\n#тренер\n#фигурное катание\n#Алина Загитова\n#Евгения Медведева
Фото: vk.com/eteri_tutberidze
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Одной из причин ухода могла стать Алина Загитова.

Москва. Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом пишет Газета.ru.

По мнению спортсмена Алексея Ягудина, одной из причин могла стать вторая подопечная наставника - Алина Загитова. «Я сужу по той ситуации, что была с Евгением Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял: да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое», - рассказал олимпийский чемпион.

Как сообщил директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, покидать «Самбо-70», где тренируется спортсменка, Медведева не планирует, и собирается продолжить работу в клубе с другим наставником.

«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих «питомцев». Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», — заявил Лайшев.

Евгения Медведева тренировалась под руководством Этери Тутберидзе с 2007 года.

Напомним, на минувшей Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Медведева выиграла две серебряные медали.

10:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1032
0
#спорт\n#Олимпиада\n#тренер\n#фигурное катание\n#Алина Загитова\n#Евгения Медведева

 

 

 


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