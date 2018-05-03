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Расширенный состав российской сборной на домашний ЧМ-2018 по футболу огласят в середине мая

09:02, 03 мая, 2018
Александра Бобрович
09:02, 03 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#футбол\n#Москва\n#Россия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#спортсмены
Фото: vk.com
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По словам наставника национальной команды Станислава Черчесова, в него войдут 35 футболистов.

Москва. Имена спортсменов, вошедших в расширенный состав российской сборной на домашний ЧМ-2018 по футболу, огласят в середине мая. Как пишет РТ, об этом общественности рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.  

По его словам, состав сборной объявят перед заключительным туром чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). При этом войдут в него всего 35 человек.  

«Официально расширенный список мы должны предоставить 14—15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи ещё идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата», - отметил Черчесов.  

Кроме того, наставник национальной сборной рассказал, что, возможно, вместе с заявкой российской команды огласит и список футболистов, которые примут участие в тренировочных сборах непосредственно перед мундиалем.  

Напомним, в начале мая стало известно, что в Россию прибыл кубок ЧМ-2018 по футболу. Спецрейсом его доставили во Владивосток из Токио. Покинув столицу Приморского края, он отправится в тур по восьми российским городам. 

09:02, 03 мая, 2018
Александра Бобрович
536
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#Россия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#спортсмены

 

 

 


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