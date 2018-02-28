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Александр Жуков: МОК восстановил членство ОКР

19:02, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
19:02, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
448
0
#Олимпиада\n#скандалы\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#допинг
Фото: twitter.com
448
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Об этом говорится в письме, полученном от Международного олимпийского комитета.  

Москва. Олимпийский комитет России (ОКР) снова вошел в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков, пишут «Известия»

По словам спортивного функционера, об этом говорится в письме, полученном от МОК. В частности, в нем указано, что все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на ОИ-2018 в Пхёнчхане, были отрицательными. В связи с этим дисквалификация ОКР прекращена.   

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Также российской сборной запретили выступать на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году под национальным флагом. Вместо него использовался нейтральный, а команда официально именовалась «Олимпийские атлеты из России».

19:02, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
448
0
#Олимпиада\n#скандалы\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#допинг

 

 

 

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