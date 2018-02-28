Александр Жуков: МОК восстановил членство ОКР

Об этом говорится в письме, полученном от Международного олимпийского комитета.

Москва. Олимпийский комитет России (ОКР) снова вошел в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков, пишут «Известия».

По словам спортивного функционера, об этом говорится в письме, полученном от МОК. В частности, в нем указано, что все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на ОИ-2018 в Пхёнчхане, были отрицательными. В связи с этим дисквалификация ОКР прекращена.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Также российской сборной запретили выступать на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году под национальным флагом. Вместо него использовался нейтральный, а команда официально именовалась «Олимпийские атлеты из России».