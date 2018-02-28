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Минспорт прокомментировал информацию о возможной отмене международных турниров в России

16:24, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
16:24, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#скандалы\n#запреты\n#соревнования\n#допинг
Фото: pixabay.com
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В ведомстве заявили, что ведут работу по восстановлению РУСАДА, а также подтвердили, что ЧМ-2018 состоится при любых обстоятельствах.  

Москва. В Министерстве спорта заверили, что проведению в России Чемпионата мира по футболу и зимней Универсиады ничто не грозит. Так в ведомстве отреагировали на появившуюся недавно информацию о том, что WADA запретит проведение международных турниров в странах, чьи антидопинговые агентства не соответствуют ее требованиям, сообщает russian.rt.com

Также в пресс-службе Минспорта пояснили, что в курсе того, что исправленный международный стандарт по соответствию антидопинговому кодексу вступает в силу 1 апреля 2018 года. Он действительно не рекомендует проводить международные соревнования в странах, к антидопинговым агентствам которых есть претензии у WADA. В ведомстве подчеркнули, что работа по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ведется, но вопрос этот не решается за один день.   

Кроме того, в Минспорте подтвердили, что ранее запланированные в России Чемпионат мира по футболу и зимняя Универсиада состоятся в любом случае.   

Добавим, ранее менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд подтвердила, что с 1 апреля заявки России на проведение международных соревнований рассматриваться не будут. 

В то же время источник в руководстве российского спорта сообщил «Спорт-Экспресс», что новые изменения стандартов касаются только тех случаев несоблюдения антидопинговых правил, которые будут иметь место после 1 апреля 2018 года. Как заявил собеседник издания, проведению международных турниров в России такой поворот может помешать лишь при условии, что РУСАДА в ближайшее время восстановят, а после 1 апреля снова лишат лицензии

16:24, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
316
0
#спорт\n#скандалы\n#запреты\n#соревнования\n#допинг

 

 

 

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