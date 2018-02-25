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Спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на закрытии Олимпийских игр

13:00, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
13:00, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#соревнования\n#МОК
Фото: kremlin.ru
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МОК решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).

Пхёнчхан. Южная Корея. Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию», - сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения.

Перед этим комиссия МОК рекомендовала исполкому не снимать санкции с ОКР до тех пор, пока не будут проверены допинг-пробы всех олимпийских спортсменов из России.

13:00, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
819
0
#спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#соревнования\n#МОК

 

 

 

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