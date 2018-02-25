Спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на закрытии Олимпийских игр

МОК решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).

Пхёнчхан. Южная Корея. Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию», - сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения.

Перед этим комиссия МОК рекомендовала исполкому не снимать санкции с ОКР до тех пор, пока не будут проверены допинг-пробы всех олимпийских спортсменов из России.