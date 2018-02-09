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      Оргкомитет ЧМ-2018 запретил фанатам приносить на матчи палки для селфи

      14:47, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:47, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      198
      0
      #запреты\n#фотосъемка\n#болельщики\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#фанаты\n#Селфи
      Фото: pixabay.com
      198
      0

      Также нельзя иметь при себе длинные зонтики и ряд других предметов.  

      Москва. Утвержденный FIFA список запрещенных к проносу на стадионы предметов во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 включает в себя почти 50 позиций. Как пишут «Известия», в него вошли даже палки для селфи. 

      Кроме того, под запрет попали штативы для фото- и видеотехники, дроны и зонтики длиной более 25 см. Для последних, впрочем, могут сделать исключение в случае сильных дождей. Разумеется, в списке значатся также напитки в стеклянной таре, алкоголь, оружие, взрывчатка и пиротехника. Кроме того, на матчи нельзя проносить музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. 

      Как пояснили в оргкомитете «Россия-2018», болельщиков попросят оставить запрещенные предметы в камерах хранения. Если фанат все же сумеет пронести что-либо из списка на трибуны – его билет аннулируют. 

      Напомним, ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 на стадионах откроют временные изоляторы для особо буйных болельщиков. Их будут там содержать до прибытия полиции. 

      Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года в 11 городах России.

      14:47, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      198
      0
      #запреты\n#фотосъемка\n#болельщики\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#фанаты\n#Селфи

       

       

       

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