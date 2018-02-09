Оргкомитет ЧМ-2018 запретил фанатам приносить на матчи палки для селфи

Также нельзя иметь при себе длинные зонтики и ряд других предметов.

Москва. Утвержденный FIFA список запрещенных к проносу на стадионы предметов во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 включает в себя почти 50 позиций. Как пишут «Известия», в него вошли даже палки для селфи.

Кроме того, под запрет попали штативы для фото- и видеотехники, дроны и зонтики длиной более 25 см. Для последних, впрочем, могут сделать исключение в случае сильных дождей. Разумеется, в списке значатся также напитки в стеклянной таре, алкоголь, оружие, взрывчатка и пиротехника. Кроме того, на матчи нельзя проносить музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов.

Как пояснили в оргкомитете «Россия-2018», болельщиков попросят оставить запрещенные предметы в камерах хранения. Если фанат все же сумеет пронести что-либо из списка на трибуны – его билет аннулируют.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 на стадионах откроют временные изоляторы для особо буйных болельщиков. Их будут там содержать до прибытия полиции.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года в 11 городах России.