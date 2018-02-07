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      Временные изоляторы для буйных фанатов откроют на стадионах ЧМ-2018

      11:34, 07 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:34, 07 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      188
      0
      #спорт\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#фанаты\n#стадион
      Фото: pixabay.com
      188
      0

      Там разбушевавшиеся болельщики будут находиться до приезда полиции.

      Москва. Временные изоляторы для буйных фанатов откроют на стадионах ЧМ-2018. В них разбушевавшиеся болельщики будут находиться до приезда наряда полиции.  

      Как сообщили «Известиям» в оргкомитете мирового первенства, затем из изоляторов правоохранители сопроводят их в ближайший ОВД для составления протокола об административном нарушении.  

      Таким образом организаторы мундиаля хотят улучшить систему безопасности посетителей спортивных объектов. Как сообщили изданию в пресс-службе комитета, в мировой практике создание и оборудование таких помещений на время футбольных матчей применятся уже довольно давно.  

      Кроме того, в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассказали, что во время ЧМ-2018 привлекут дополнительные наряды полиции и дружинников.  Повышенное внимание будет уделяться системам видеонаблюдения на стадионах.  

      В свою очередь пока официальных комментариев со стороны МВД не поступало, а в столичной Общественной наблюдательной комиссии заявили, что в таких изоляторах люди должны содержаться в надлежащих условиях.  

      Отмечается, что в прошлом году в России ужесточили административные наказания для буйных фанатов. Согласно законодательству, за нарушение правил поведения на матче на них могут наложить штраф от 3 до 10 тыс. рублей либо запретить посещать игры на срок вплоть до трех лет.  

      11:34, 07 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      188
      0
      #спорт\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#фанаты\n#стадион

       

       

       

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