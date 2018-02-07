Там разбушевавшиеся болельщики будут находиться до приезда полиции.

Москва. Временные изоляторы для буйных фанатов откроют на стадионах ЧМ-2018. В них разбушевавшиеся болельщики будут находиться до приезда наряда полиции.

Как сообщили «Известиям» в оргкомитете мирового первенства, затем из изоляторов правоохранители сопроводят их в ближайший ОВД для составления протокола об административном нарушении.

Таким образом организаторы мундиаля хотят улучшить систему безопасности посетителей спортивных объектов. Как сообщили изданию в пресс-службе комитета, в мировой практике создание и оборудование таких помещений на время футбольных матчей применятся уже довольно давно.

Кроме того, в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассказали, что во время ЧМ-2018 привлекут дополнительные наряды полиции и дружинников. Повышенное внимание будет уделяться системам видеонаблюдения на стадионах.

В свою очередь пока официальных комментариев со стороны МВД не поступало, а в столичной Общественной наблюдательной комиссии заявили, что в таких изоляторах люди должны содержаться в надлежащих условиях.

Отмечается, что в прошлом году в России ужесточили административные наказания для буйных фанатов. Согласно законодательству, за нарушение правил поведения на матче на них могут наложить штраф от 3 до 10 тыс. рублей либо запретить посещать игры на срок вплоть до трех лет.