Российская конькобежка Ольга Граф добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Об этом спортсменка сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.
Москва. Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная до Олимпиады-2018, отказалась от участия в главных стартах четырехлетия. Об этом она сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.
По ее словам, на протяжении последнего олимпийского цикла, она упорно и долго готовилась для того, чтобы завоевать медали Олимпиады вместе с соратниками по сборной в командной гонке преследования.
Граф подчеркнула, что готова была отправиться на Игры даже на тех «дискриминационных и унизительных условиях», которые выдвинул Международный олимпийский комитет, и которые вызвали у нее крайне негативные эмоции.
«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх» - написала спортсменка.
Несмотря на тот факт, что МОК признал ее «чистым» атлетом, Ольга Граф выразила разочарование тем фактом, что не употребляющие допинг спортсмены не смогут поехать на Игры в Южную Корею, и приняла решение отказаться от приглашения на Олимпиаду-2018. Таким образом, она стала первым российским олимпийцем, добровольно отказавшимся от участия в главных стратах четырехлетия.На данный сезон я возлагала большие надежды, - после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась - это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх... Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования". В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, - я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку! Искренне ваша, Ольга Граф. P.S. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов - безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение. С уважением, Ольга Граф.