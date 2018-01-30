Российская конькобежка Ольга Граф добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Об этом спортсменка сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.

Москва. Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная до Олимпиады-2018, отказалась от участия в главных стартах четырехлетия. Об этом она сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.

По ее словам, на протяжении последнего олимпийского цикла, она упорно и долго готовилась для того, чтобы завоевать медали Олимпиады вместе с соратниками по сборной в командной гонке преследования.

Граф подчеркнула, что готова была отправиться на Игры даже на тех «дискриминационных и унизительных условиях», которые выдвинул Международный олимпийский комитет, и которые вызвали у нее крайне негативные эмоции.

«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх» - написала спортсменка.

Несмотря на тот факт, что МОК признал ее «чистым» атлетом, Ольга Граф выразила разочарование тем фактом, что не употребляющие допинг спортсмены не смогут поехать на Игры в Южную Корею, и приняла решение отказаться от приглашения на Олимпиаду-2018. Таким образом, она стала первым российским олимпийцем, добровольно отказавшимся от участия в главных стратах четырехлетия.