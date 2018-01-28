Лыжник Сергей Устюгов намерен оспорить недопуск на Олимпиаду

Спортсмен собирается подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Москва. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, который не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду в Пхёнчханe, оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом пишут «Известия».

«Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник», — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на общем собрании сборной России.

Она добавила, что адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, «чтобы они прислали объяснения».

Напомним, что МОК не пригласил Устюгова на Олимпийские игры в Южную Корею. Также приглашение не получил другой российский лыжник — Глеб Ретивых. Всего на Олимпиаду допущены 169 российских спортсменов, при этом сильнейшие атлеты в список приглашенных не вошли.