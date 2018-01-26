169 российских спортсменов поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан

Сформирована окончательная заявка сборной.

Москва. В российской столице огласили окончательную заявку сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, по решению МОК на Олимпиаде-2018 в Южной Корее честь страны будут защищать 169 российских атлетов. Общее число делегации страны (включая специалистов и тренеров) составило 340 человек.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. Наши ведущие атлеты не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны» - отметил Поздняков.

Кроме того, министр спорта России Павел Колобков сообщил, что для тех, кто по различным причинам не сможет принять участие в Играх, будет организован отдельный турнир. По его мнению, атлеты находятся в отличной форме и «должны получить определенную практику». Пока более подробные детали предстоящего соревнования он не уточнил, однако подчеркнул, что на него планируется пригласить спортсменов других стран.

Напомним, накануне стало известно, что МОК назвал причины, по которым отказал ведущим российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду. Всего, сообщили в организации, атлетов отбирали на Игры по 17 критериям.