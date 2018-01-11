Калужский губернатор предложил запретить фанатское движение в России

Анатолий Артамонов заявил, что в нем участвуют «в основном асоциальные люди».

Калуга. Калужская область. Футбольное фанатское движение в России нужно запретить. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно», - пояснил свою позицию глава региона.

Отметим, в области существует футбольный клуб «Калуга», он выступает во второй лиге, при этом матчи проходят без драк и иных эксцессов на трибунах.

Также Анатолий Артамонов заявил, что будь его воля, он бы запретил фанатское движение в России целиком. «Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», - добавил руководитель области.