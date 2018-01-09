Россия попросила ФИФА увеличить число дешевых билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 года

Речь идет об абонементах на матчи группового этапа турнира, выделенных для российских болельщиков.

Москва. Российский оргкомитет «Россия-2018» обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой увеличить количество дешевых билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор организации Алексей Сорокин.

По его словам, речь идет об абонементах на матчи группового этапа мирового первенства 4-й категории, выделенных для россиян. На данный момент для болельщиков доступно всего 350 тысяч таких билетов. Их цена составила 1280 рублей, а первые 200 тысяч из них были распределены между любителями футбола еще на первом этапе продаж с 14 сентября по 12 октября 2017 года.

Как уточнил источник издания, после переговоров число таких билетов на ЧМ-2018 может вырасти еще на 80-100 тысяч. При этом россияне смогут приобрести их во время второго этапа продаж с 13 марта по 3 апреля в порядке живой очереди.

В настоящее время, подчеркнул Алексей Сорокин, российская сторона ведет переговоры с ФИФА. «Мы <…> надеемся на положительный результат» - подчеркнул он.