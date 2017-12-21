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      Российский футбольный союз проведет расследование допинг-контроля футболистов

      17:14, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:14, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
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      #футбол\n#РФС\n#расследование\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: Российский футбольный союз
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      Такое решение организация приняла после того, как ВАДА передала ФИФА данные о футболистах, нарушающих антидопинговые правила.

      Москва. Российский футбольный союз заявил о том, что проведет собственное расследование системы допинг-контроля в чемпионатах России по футболу.  Как говорится на официальном сайте организации, оно коснется всех проб, сданных футболистами с 2012 по 2015 годы.  

      Согласно сообщению РФС, такое решение было принято после того, как в СМИ появилась информация о том, что ВАДА передала Международной федерации футбола сведения о том, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила. Информация о них была взята из базы данных московской антидопинговой лаборатории.  

      Помимо этого, РФС подчеркнул, что все пробы, сданные спортсменами во время подготовки к Чемпионату мира 2014 года, Евро-2016 года и Кубку Конфедераций – 2017, были отрицательными.  

      «Российские клубы на международных турнирах за последние годы сдали более 200 анализов, в которых не было выявлено фактов нарушения взятия и хранения допинг-проб. Все они также показали отрицательный результат» - говорится в сообщении. 

      17:14, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      402
      0
      #футбол\n#РФС\n#расследование\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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