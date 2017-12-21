Российский футбольный союз проведет расследование допинг-контроля футболистов

Такое решение организация приняла после того, как ВАДА передала ФИФА данные о футболистах, нарушающих антидопинговые правила.

Москва. Российский футбольный союз заявил о том, что проведет собственное расследование системы допинг-контроля в чемпионатах России по футболу. Как говорится на официальном сайте организации, оно коснется всех проб, сданных футболистами с 2012 по 2015 годы.

Согласно сообщению РФС, такое решение было принято после того, как в СМИ появилась информация о том, что ВАДА передала Международной федерации футбола сведения о том, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила. Информация о них была взята из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Помимо этого, РФС подчеркнул, что все пробы, сданные спортсменами во время подготовки к Чемпионату мира 2014 года, Евро-2016 года и Кубку Конфедераций – 2017, были отрицательными.

«Российские клубы на международных турнирах за последние годы сдали более 200 анализов, в которых не было выявлено фактов нарушения взятия и хранения допинг-проб. Все они также показали отрицательный результат» - говорится в сообщении.