Владимир Путин прокомментировал ситуацию с МОК и ВАДА

По его словам, руководство страны будет защищать интересы российских спортсменов.

Москва. Владимир Путин прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением российских спортсменов от соревнований Международным олимпийским комитетом и Всемирным допинговым агентством.

Отвечая на вопрос представителя телеканала «Матч ТВ», глава государства подчеркнул, что все произошедшее связано, в первую очередь, с внутриполитическими календарем России. Кроме того, он считает, что были выявлены реальные случаи употребления допинга. И вина российской стороны в том, что они вызвали широкий общественный резонанс, когда как в других странах такого не наблюдается.

Особо Президент России подчеркнул, что странным является то явление, когда спортсменам разрешают использовать препараты по медицинским соображениям. Например, могут назначить после операции или в силу других заболеваний. Таким образом, считает Путин, другие получают конкурентные преимущества.

Кроме этого, президент еще раз отметил, что будут предприняты все возможные усилия по защите интересов российских спортсменов. В том числе, в гражданских судах.