Фигуристка Анна Погорилая не сможет бороться за путевку на Олимпиаду из-за травмы спины

Спортсменке пришлось досрочно завершить сезон.

Москва. Российская фигуристка Анна Погорилая не будет участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Как пишет РТ со ссылкой на «Р-спорт», спортсменка получила травму спины, из-за которой пришлось досрочно завершить сезон.

По информации СМИ, Погорилой пришлось отказаться от участия в чемпионате России по фигурному катанию, который является отбором на предстоящие Игры.

«Я потихоньку восстанавливаюсь, но спину в порядок пока не привела. В чемпионате России я участия не приму: я просто не успею подготовиться, и спина тоже не позволит. Сейчас я даже не тренируюсь на льду, только в зале. Сезон для меня закончен. Духом я не падаю» - сообщила фигуристка журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаду не смогут отправится шесть российских хоккеисток. МОК пожизненно отстранил их от участия в Играх и аннулировал результаты национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи.