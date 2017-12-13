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      Фигуристка Анна Погорилая не сможет бороться за путевку на Олимпиаду из-за травмы спины

      15:48, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:48, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      205
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#чемпионат России\n#фигурное катание\n#спортсмены.
      Фото: vk.com
      205
      0

      Спортсменке пришлось досрочно завершить сезон.

      Москва. Российская фигуристка Анна Погорилая не будет участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Как пишет РТ со ссылкой на «Р-спорт», спортсменка получила травму спины, из-за которой пришлось досрочно завершить сезон.  

      По информации СМИ, Погорилой пришлось отказаться от участия в чемпионате России по фигурному катанию, который является отбором на предстоящие Игры.  

      «Я потихоньку восстанавливаюсь, но спину в порядок пока не привела. В чемпионате России я участия не приму: я просто не успею подготовиться, и спина тоже не позволит. Сейчас я даже не тренируюсь на льду, только в зале. Сезон для меня закончен. Духом я не падаю» - сообщила фигуристка журналистам.  

      Напомним, ранее стало известно, что из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаду не смогут отправится шесть российских хоккеисток. МОК пожизненно отстранил их от участия в Играх и аннулировал результаты национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи. 

      15:48, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      205
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#чемпионат России\n#фигурное катание\n#спортсмены.

       

       

       

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