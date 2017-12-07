Виталий Мутко объявил о готовности оставить пост вице-премьера

Однако он подчеркнул, что сейчас важнее помочь спортсменам.

Москва. Вице-премьер Виталий Мутко готов покинуть должность в правительстве. Об этом со ссылкой на его собственные слова сообщает «Интерфакс».

Чиновник заявил, что готов уволиться в любой момент, но попросил журналистов не поднимать данный вопрос «прямо сейчас». По его словам, в настоящее время важнее организовать помощь дисквалифицированным спортсменам, а также тем, кого допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Напомним, во вторник, 5 декабря, исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России и не допустил сборную нашей страны на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Участвовать в стартах под нейтральным флагом смогут только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговому скандалу.

Также Международный Олимпийский комитет исключил президента ОКР Александра Жукова из своего состава. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко отстранен от олимпийского движения пожизненно. Кроме того, МОК оштрафовал ОКР на 15 млн долларов.