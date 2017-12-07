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      Виталий Мутко объявил о готовности оставить пост вице-премьера

      16:13, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:13, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      221
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#отставка\n#чиновники\n#Виталий Мутко\n#скандал\n#допинг
      Фото: vk.com/mutko
      221
      0

      Однако он подчеркнул, что сейчас важнее помочь спортсменам.  

      Москва. Вице-премьер Виталий Мутко готов покинуть должность в правительстве. Об этом со ссылкой на его собственные слова сообщает «Интерфакс»

      Чиновник заявил, что готов уволиться в любой момент, но попросил журналистов не поднимать данный вопрос «прямо сейчас». По его словам, в настоящее время важнее организовать помощь дисквалифицированным спортсменам, а также тем, кого допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом. 

      Напомним, во вторник, 5 декабря, исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России и не допустил сборную нашей страны на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Участвовать в стартах под нейтральным флагом смогут только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговому скандалу.   

      Также Международный Олимпийский комитет исключил президента ОКР Александра Жукова из своего состава. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко отстранен от олимпийского движения пожизненно. Кроме того, МОК оштрафовал ОКР на 15 млн долларов.

      16:13, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      221
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#отставка\n#чиновники\n#Виталий Мутко\n#скандал\n#допинг

       

       

       

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