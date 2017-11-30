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      Пожизненно отстраненные от Олимпиады спортсмены попросили помощи у Владимира Путина

      11:00, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      303
      0
      #спорт\n#Владимир Путин\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      303
      0

      Открытое письмо к главе государства опубликовала скелетонистка Елена Никитина.

      Москва. Отстраненные бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой от помощи.   

      Как пишет РТД, в документе спортсмены попросили Владимира Путина разобраться в ситуации с их отстранением от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Открытое письмо опубликовала в своем аккаунте в Instagram скелетонистка Елена Никитина.  

      «Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг — нас несправедливо лишили этого» - говорится в публикации.  

      #ПравдаЗаНами

      Напомним, Елена Никитина и Александр Третьяков были пожизненно отстранены от участия в Играх 22 ноября. Помимо отстранения, спортсменов лишили бронзовой и золотой медалей Олимпиады в Сочи.  

      11:00, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      303
      0
      #спорт\n#Владимир Путин\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#спортсмены

       

       

       

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