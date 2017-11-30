Пожизненно отстраненные от Олимпиады спортсмены попросили помощи у Владимира Путина

Открытое письмо к главе государства опубликовала скелетонистка Елена Никитина.

Москва. Отстраненные бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой от помощи.

Как пишет РТД, в документе спортсмены попросили Владимира Путина разобраться в ситуации с их отстранением от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Открытое письмо опубликовала в своем аккаунте в Instagram скелетонистка Елена Никитина.

«Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг — нас несправедливо лишили этого» - говорится в публикации.

#ПравдаЗаНами

Напомним, Елена Никитина и Александр Третьяков были пожизненно отстранены от участия в Играх 22 ноября. Помимо отстранения, спортсменов лишили бронзовой и золотой медалей Олимпиады в Сочи.