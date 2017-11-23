Мутко переложил на ВАДА и МОК часть вины за допинг

Во время Олимпиады в Сочи работали десятки представителей этих организаций, напомнил чиновник.

Москва. ВАДА и МОК несут ответственность за «подмену» допинг-проб российских спортсменов. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Р-Спорт».

Чиновник напомним, что во время проведения Зимних олимпийских игр 2014 года только в Сочи в лаборатории работали 22 представителя ВАДА. Кроме того, 20 офицеров ВАДА брали допинг-пробы. Вице-премьер считает, что именно их халатность стала причиной допинг-скандала. Вместо того, чтобы должным образом контролировать процесс взятия проб, ВАДА и МОК обвинили во всем российские власти, отметил Мутко.

Напомним, накануне МОК отрешил от олимпийских игр российских скелетонистов. Также у них отобрали награды сочинской Олимпиады. Никаких доказательств их вины при этом предъявлено не было.