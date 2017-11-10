Елена Вяльбе пообещала отстаивать права российских лыжников в суде

Накануне МОК дисквалифицировал шестерых российских спортсменов, в том числе Максима Вылегжанина.

Москва. О намерении бороться за права шести отстраненных от участия в Олимпиадах российских лыжников заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе. Глава Федерации лыжных гонок России планирует обратиться в гражданский суд и в суд по правам человека, пишут «Известия».

В частности, журналистам трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что федерация приняла решение «идти до конца и бороться, как говорится, до последней капли крови».

Напомним, в четверг, 9 ноября, комиссия Международного Олимпийского комитета признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Ранее те же грехи вменили Александру Легкову и Евгению Белову. Все шестеро были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Кроме того, спортсменов лишили наград игр 2014 года в Сочи.