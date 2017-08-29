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      Мать олимпийской чемпионки Липницкой объявила о завершении карьеры дочери

      09:30, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:30, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      122
      0
      #спорт\n#Олимпиада в Сочи\n#фигурное катание\n#спортсмены
      Фото: twitter.com
      122
      0

      По ее словам, такое решение фигуристка приняла еще в апреле 2017 года.

      Москва. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая планирует завершить спортивную карьеру. Об этом объявила в интервью ТАСС мать девушки, Даниэла Липницкая, пишут Известия.ру

      По ее словам, такое решение фигуристка приняла еще в апреле 2017 года, вернувшись из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии. Также на мысли об уходе из спорта девушку могло натолкнуть не слишком удачное продолжение спортивной карьеры после Олимпиады, когда спортсменке пришлось досрочно пропустить два сезона 2016 и 2017 годов из-за травмы тазобедренного сустава. 

      Однако, по данным СМИ, сама Липницкая давать комментарии по этому поводу отказалась. Федерация фигурного катания России также не подтвердила факт завершения карьеры спортсменки, отметив, что они ждут официального заявления самой фигуристки. 

      Помимо этого, по данным издания, завершить спортивную карьеру также может другая олимпийская чемпионка Сочи-2014– Аделина Сотникова, завоевавшая золото в женском одиночном катании. Несмотря на то, что новый тренер фигуристки Евгений Плющенко уверяет, что Сотникова не планирует уходить из спорта, эксперты считают, что после полученных травм фигуристка не сможет вернуться на свой прежний уровень и выдержать достаточно жесткую конкуренцию в российской сборной.

       

      09:30, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      122
      0
      #спорт\n#Олимпиада в Сочи\n#фигурное катание\n#спортсмены

       

       

       

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