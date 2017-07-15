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      «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу

      11:50, 15 июля, 2017
      Новичок
      11:50, 15 июля, 2017
      Новичок
      147
      0
      #спорт\n#футбол\n#Спартак\n#Локомотив\n#матч
      Фото: twitter.com
      147
      0

      Футболисты обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.

      Москва. Футболисты столичного «Спартака» впервые за историю клуба выиграли Суперкубок России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счетом 2:1, пишет Лента.ру

      В основное время матча ворота обеих команд так и не были поражены. Первый гол сумел забить нападающий «Спартака» Луис Адриано на 101-й минуте дополнительного тайма. Второй гол оформил форвард Квинси Промес спустя 12 минут. На 110-й минуте защитник железнодорожников Мануэл Фернандеш отыграл один мяч, однако изменить  исход встречи «Локомотиву» так и не удалось. 

      11:50, 15 июля, 2017
      Новичок
      147
      0
      #спорт\n#футбол\n#Спартак\n#Локомотив\n#матч

       

       

       

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