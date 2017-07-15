«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу

Футболисты обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.

Москва. Футболисты столичного «Спартака» впервые за историю клуба выиграли Суперкубок России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счетом 2:1, пишет Лента.ру.

В основное время матча ворота обеих команд так и не были поражены. Первый гол сумел забить нападающий «Спартака» Луис Адриано на 101-й минуте дополнительного тайма. Второй гол оформил форвард Квинси Промес спустя 12 минут. На 110-й минуте защитник железнодорожников Мануэл Фернандеш отыграл один мяч, однако изменить исход встречи «Локомотиву» так и не удалось.