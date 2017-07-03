Сборная Германии по футболу сорвала пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева, облив его шампанским

Инцидент произошел после победы бундестима над национальной командой Чили в финале Кубка конфедераций – 2017.

Санкт-Петербург. Футболисты сборной Германии ворвались на послематчевую пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева. Игроки облили его шампанским, в результате чего встреча наставника с журналистами была временно приостановлена, пишет Лента.ру.

Помимо Йоахима Лева облитыми шампанским оказались и представители СМИ, сидевшие в первом ряду. Спустя некоторое время спортсмены покинули зал, продолжая праздновать победу над национальной командой Чили в финале Кубка конфедераций – 2017.

Напомним, финальный матч межу сборными Германии и Чили завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота чилийцев забил нападающий Ларс Штиндль.

Немцы сорвали пресс-конференцию Лева! #confederationscup #confedcup #diemannschaft #stpetersburg #ConfederationsCup2017