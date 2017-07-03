  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сборная Германии по футболу сорвала пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева, облив его шампанским

      12:40, 03 июля, 2017
      Новичок
      12:40, 03 июля, 2017
      Новичок
      289
      0
      #спорт\n#футбол\n#тренер\n#спортсмены
      Фото: twitter.com
      289
      0

      Инцидент произошел после победы бундестима над национальной командой Чили в финале Кубка конфедераций – 2017.

      Санкт-Петербург. Футболисты сборной Германии ворвались на послематчевую пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева. Игроки облили его шампанским, в результате чего встреча наставника с журналистами была временно приостановлена, пишет Лента.ру

      Помимо Йоахима Лева облитыми шампанским оказались и представители СМИ, сидевшие в первом ряду. Спустя некоторое время спортсмены покинули зал, продолжая праздновать победу над национальной командой Чили в финале Кубка конфедераций – 2017. 

      Напомним, финальный матч межу сборными Германии и Чили завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота чилийцев забил нападающий Ларс Штиндль. 

      Немцы сорвали пресс-конференцию Лева! #confederationscup #confedcup #diemannschaft #stpetersburg #ConfederationsCup2017

      12:40, 03 июля, 2017
      Новичок
      289
      0
      #спорт\n#футбол\n#тренер\n#спортсмены

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12349

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11875
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8820
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7008
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      5832
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6518

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2622
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1575
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1028
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      843
      12:00, 02 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      10227

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1037
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      866
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      845
      13:43, 28 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      644
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017