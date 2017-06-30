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      Сборная Германии по футболу завоевала путевку в финал Кубка конфедераций 2017

      09:29, 30 июня, 2017
      Новичок
      09:29, 30 июня, 2017
      Новичок
      225
      0
      #спорт\n#футбол\n#Мексика\n#Германия.\n#матч
      Фото: twitter.com
      225
      0

      Действующие чемпионы мира обыграли сборную Мексики со счетом 4:1.

      Сочи. Национальная команда Германии обыграла мексиканцев во втором полуфинальном матче Кубка конфедераций. Подопечные Йоахима Лева одержали победу в игре, завершившуюся со счетом 4:1, пишет Интерфакс

      В составе победителей на первых минутах матча отличился Леон Горецки, оформивший дубль. Помимо него ворота соперника поразили Тимо Вернер и Амин Юнес. На 89-й минуте матча мексиканцам, усилиями Марка Фабиана, удалось отыграть один гол, но существенную разницу в счете преодолеть не удалось. 

      Теперь в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира встретятся со сборной Чили, которая накануне обыграла Португалию в серии послематчевых пенальти. 

      Игра состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

       

      09:29, 30 июня, 2017
      Новичок
      225
      0
      #спорт\n#футбол\n#Мексика\n#Германия.\n#матч

       

       

       

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