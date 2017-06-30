Сборная Германии по футболу завоевала путевку в финал Кубка конфедераций 2017

Действующие чемпионы мира обыграли сборную Мексики со счетом 4:1.

Сочи. Национальная команда Германии обыграла мексиканцев во втором полуфинальном матче Кубка конфедераций. Подопечные Йоахима Лева одержали победу в игре, завершившуюся со счетом 4:1, пишет Интерфакс.

В составе победителей на первых минутах матча отличился Леон Горецки, оформивший дубль. Помимо него ворота соперника поразили Тимо Вернер и Амин Юнес. На 89-й минуте матча мексиканцам, усилиями Марка Фабиана, удалось отыграть один гол, но существенную разницу в счете преодолеть не удалось.

Теперь в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира встретятся со сборной Чили, которая накануне обыграла Португалию в серии послематчевых пенальти.

Игра состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.