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      Треть россиян - жителей городов-миллионников - хотят посетить Чемпионат мира по футболу 2018

      12:35, 28 июня, 2017
      Новичок
      12:35, 28 июня, 2017
      Новичок
      72
      0
      #спорт\n#опрос\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#футбол.\n#чемпионат мира по футболу
      Фото: pixabay.com
      72
      0

      Речь идет о гражданах, планирующих следить за играми на стадионе.

      Москва. Треть жителей российских городов-миллионников планируют посетить матчи Чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе.  Опрос на подобную тематику провела компания Ipsos Comcon, пишут Известия.ру

      Всего, по результатам исследования, 31 процент опрошенных планируют посетить матчи престижного международного турнира. Однако 9 процентов респондентов отметили, что регулярно смотрят футбольные матчи на стадионе. 

      Помимо этого, 31 процент участников опроса заявил о желании смотреть ТВ и Интернет-трансляции матчей грядущего чемпионата. 

      Напомним, Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

      12:35, 28 июня, 2017
      Новичок
      72
      0
      #спорт\n#опрос\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#футбол.\n#чемпионат мира по футболу

       

       

       

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