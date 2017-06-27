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      Две боксерские ассоциации сняли с Александра Поветкина обвинения в допинге

      16:15, 27 июня, 2017
      Новичок
      16:15, 27 июня, 2017
      Новичок
      176
      0
      #спорт\n#скандалы\n#рейтинг\n#бокс\n#допинг
      Фото: vk.com (Фан-клуб Александра Поветкина)
      176
      0

      Также они вернули российского спортсмена в свои рейтинги.

      Москва. Международные ассоциации бокса WBA и WBO официально оправдали Александра Поветкина по выдвинутым ранее обвинениям в допинге. Как пишут «Известия», об этом объявил 27 июня представитель боксера Андрей Рябинский.  

      Также сообщается, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) вернули российского спортсмена в свои рейтинги. Ближайший бой он проведет в Москве 1 июля против украинца Андрея Руденко.

      Александр Поветкин выступает в тяжелом весе. Двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003), олимпийский чемпион (2004) в любительских соревнованиях. Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе (2011—2013).  

      Зимой 2016-2017 годов был заподозрен в употреблении допинга и исключён из рейтингов ряда боксерских ассоциаций.

      16:15, 27 июня, 2017
      Новичок
      176
      0
      #спорт\n#скандалы\n#рейтинг\n#бокс\n#допинг

       

       

       

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