Две боксерские ассоциации сняли с Александра Поветкина обвинения в допинге

Также они вернули российского спортсмена в свои рейтинги.

Москва. Международные ассоциации бокса WBA и WBO официально оправдали Александра Поветкина по выдвинутым ранее обвинениям в допинге. Как пишут «Известия», об этом объявил 27 июня представитель боксера Андрей Рябинский.

Также сообщается, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) вернули российского спортсмена в свои рейтинги. Ближайший бой он проведет в Москве 1 июля против украинца Андрея Руденко.

Александр Поветкин выступает в тяжелом весе. Двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003), олимпийский чемпион (2004) в любительских соревнованиях. Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе (2011—2013).

Зимой 2016-2017 годов был заподозрен в употреблении допинга и исключён из рейтингов ряда боксерских ассоциаций.