  • $ 59.66 ↓
  • € 66.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Вице-спикер Госдумы России предложил «дать в морду» футболисту Жиркову после проигрыша Мексике

      10:40, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      10:40, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      381
      0
      #спорт\n#футбол\n#победы
      Фото: instagram.com (Юрий Жирков)
      381
      0

      По словам Игоря Лебедева, в профессиональный футбол так играть нельзя.

      Москва. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил дать "в морду" футболисту национальной сборной Юрию Жиркову после проигрыша команде Мексики. По его словам, так играть в профессиональный футбол непозволительно, пишет "Газета.ру".
      "Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил, прессинговали, шли вперёд. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной", - сказал Лебедев.
      В заключительном матче Кубка конфедераций сборная России по футболу проиграла Мексике со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.
      10:40, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      381
      0
      #спорт\n#футбол\n#победы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      7689

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4800
      13:02, 18 июня, 2017

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      4554
      12:24, 22 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4410
      15:16, 20 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3937
      18:26, 18 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      09:24, 22 июня, 2017
      999

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      986
      13:54, 20 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      725
      17:02, 18 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      651
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      592
      15:28, 23 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      1006

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      650
      15:54, 24 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      616
      10:05, 21 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      565
      10:05, 18 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      558
      16:36, 20 июня, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: метание букетов

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: забег

      LIVE: Марафон невест в Ижевске