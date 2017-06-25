Вице-спикер Госдумы России предложил «дать в морду» футболисту Жиркову после проигрыша Мексике

По словам Игоря Лебедева, в профессиональный футбол так играть нельзя.

Москва. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил дать "в морду" футболисту национальной сборной Юрию Жиркову после проигрыша команде Мексики. По его словам, так играть в профессиональный футбол непозволительно, пишет "Газета.ру"

"Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил, прессинговали, шли вперёд. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной", - сказал Лебедев.

В заключительном матче Кубка конфедераций сборная России по футболу проиграла Мексике со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.