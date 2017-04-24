Спортивный комментатор Василий Уткин решил стать владельцем футбольного клуба

Он уточнил, что не планирует создавать команду с нуля.

Москва. Российский спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что хочет завести собственную футбольную команду. Он добавил, что не ведет речь о создании клуба с нуля, сообщает VistaNews.

Уткин планирует приобрести такую команду, которая, к примеру, уже существовала, как ЦСК до Гинера и «Спартак» до Федуна. По его мнению, клуб можно создать, не имея больших средств. Уткин отметил, что это решение он обдумывал давно.

Василий Уткин начал карьеру спортивного комментатора в 90-х годов. Широкую известность ему принесла программа «Футбольный клуб» на НТВ.

Ранее о желании приобрести футбольный клуб и футбольное агентство заявил рэпер Тимати.