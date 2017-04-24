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      Спортивный комментатор Василий Уткин решил стать владельцем футбольного клуба

      15:48, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:48, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      101
      0
      #спорт\n#футбол\n#Тимати\n#Уткин
      Фото: twitter.com/hashtag/василийуткин
      101
      0

      Он уточнил, что не планирует создавать команду с нуля.

      Москва. Российский спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что хочет завести собственную футбольную команду. Он добавил, что не ведет речь о создании клуба с нуля, сообщает VistaNews.

      Уткин планирует приобрести такую команду, которая, к примеру, уже существовала, как ЦСК до Гинера и «Спартак» до Федуна. По его мнению, клуб можно создать, не имея больших средств. Уткин отметил, что это решение он обдумывал давно.  

      Василий Уткин начал карьеру спортивного комментатора в 90-х годов. Широкую известность ему принесла программа «Футбольный клуб» на НТВ.

      Ранее о желании приобрести футбольный клуб и футбольное агентство заявил рэпер Тимати.

      Футбольный клуб. Обращение

      Василий Уткин о важном решении в своей жизни.

      15:48, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      101
      0
      #спорт\n#футбол\n#Тимати\n#Уткин
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