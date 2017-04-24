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      В Сибири побили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках

      11:30, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:30, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #спорт\n#Сибирь\n#фестиваль\n#сноубординг\n#горные лыжи\n#рекорд\n#спортсмены
      Фото: twitter.com/hashtag/GrelkaFest
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      В фестивале Grelka Fest 2017 приняли участие 1498 человек.

      Шеренгеш. Сибирь. На курорте в Шерегеше в Сибири установили новый рекорд по массовому полуобнаженному спуску с горы. 14980 человек приняли участие в фестивале Grelka Fest 2017, который ежегодно проходит на Кузбассе, сообщает телеканал «Мир».

      Представители «Книги рекордов России» специально приехали в Горную Шорию, чтобы зафиксировать новое достижение горнолыжников и сноубордистов.

      Прежний рекорд установили в Шерегеше в 2016 году. Тогда в массовом спуске с горы приняли участие 1118 человек.

      11:30, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      100
      0
      #спорт\n#Сибирь\n#фестиваль\n#сноубординг\n#горные лыжи\n#рекорд\n#спортсмены
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