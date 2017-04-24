В Сибири побили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках

В фестивале Grelka Fest 2017 приняли участие 1498 человек.

Шеренгеш. Сибирь. На курорте в Шерегеше в Сибири установили новый рекорд по массовому полуобнаженному спуску с горы. 14980 человек приняли участие в фестивале Grelka Fest 2017, который ежегодно проходит на Кузбассе, сообщает телеканал «Мир».

Представители «Книги рекордов России» специально приехали в Горную Шорию, чтобы зафиксировать новое достижение горнолыжников и сноубордистов.

Прежний рекорд установили в Шерегеше в 2016 году. Тогда в массовом спуске с горы приняли участие 1118 человек.