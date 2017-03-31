Фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании сказал, что после операций ему сложно конкурировать с молодыми спортсменами.

Москва. Российский фигурист Евгений Плющенко заявил, что завершил спортивную карьеру. В своем интервью «Матч ТВ», он отметил, что «с молодежью невозможно сейчас соревноваться».

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что принял решение еще в прошлом году. «У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся», - говорит фигурист.

Евгений Плющенко – заслуженный мастер спорта России. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в одиночном катании, в 2014 – в командных соревнованиях.