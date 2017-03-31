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      Фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры

      13:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #Евгений Плющенко\n#фигурист\n#фигурное катание
      Фото: twitter.com/zimax27
      64
      0

      Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании сказал, что после операций ему сложно конкурировать с молодыми спортсменами.

      Москва. Российский фигурист Евгений Плющенко заявил, что завершил спортивную карьеру. В своем интервью «Матч ТВ», он отметил, что «с молодежью невозможно сейчас соревноваться».

      Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что принял решение еще в прошлом году. «У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся», - говорит фигурист.

      Евгений Плющенко – заслуженный мастер спорта России. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в одиночном катании, в 2014 – в командных соревнованиях. 

      13:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #Евгений Плющенко\n#фигурист\n#фигурное катание
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