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      Сборная России по футболу вырвала ничью в товарищеском матче с Бельгией

      09:35, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      09:35, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      49
      0
      #спорт\n#футбол\n#Россия\n#Сочи\n#Бельгия\n#матч
      Фото: vk.com
      49
      0

      Сравнять счет удалось в добавленное время.

      Сочи. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии со счетом 3:3. Контрольный матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи, пишут «Известия».

      Российский защитник Виктор Васин открыл счет уже на второй минуте игры. В ответ бельгийский полузащитник Кевин Миральяс пробил пенальти на 17-й минуте.

      В конце тайма нападающий Бельгии Кристиан Бетнеке дважды ударил по воротам Игоря Акинфеева. Это случилось на 42-й и 45-й минутах.

      Полузащитник российской сборной Алексей Миранчук сократил отставание в счете на 74-й минуте. Нападающий Александр Бухаров сравнял счет в добавленное время, избавив сборную от поражения.

      Сборная России на последних минутах вырвала ничью в матче с Бельгией

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      09:35, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      49
      0
      #спорт\n#футбол\n#Россия\n#Сочи\n#Бельгия\n#матч
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