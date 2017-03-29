Сборная России по футболу вырвала ничью в товарищеском матче с Бельгией

Сравнять счет удалось в добавленное время.

Сочи. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии со счетом 3:3. Контрольный матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи, пишут «Известия».

Российский защитник Виктор Васин открыл счет уже на второй минуте игры. В ответ бельгийский полузащитник Кевин Миральяс пробил пенальти на 17-й минуте.

В конце тайма нападающий Бельгии Кристиан Бетнеке дважды ударил по воротам Игоря Акинфеева. Это случилось на 42-й и 45-й минутах.

Полузащитник российской сборной Алексей Миранчук сократил отставание в счете на 74-й минуте. Нападающий Александр Бухаров сравнял счет в добавленное время, избавив сборную от поражения.