Ранее он стал фигурантом расследования немецкого телеканала о применении запрещённых препаратов российскими легкоатлетами.

Лозанна. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта, специалиста в области спортивной медицины и фармакологии Сергея Португалова. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

По данным портала, врач Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» Антидопинговых правил IAAF.

Ранее Сергей Португалов стал героем расследования немецкого телеканала ARD о применении допинга российскими легкоатлетами. Данный сюжет привёл к отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Осенью 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало 320-страничный отчёт с рекомендациями IAAF пожизненно дисквалифицировать ряд российских легкоатлетов и тренеров.