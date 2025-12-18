Сбер продолжает подводить персональные итоги года для каждого клиента — их можно увидеть в приложении СберБанк Онлайн (6+). Одновременно в банке проанализировали общие результаты года в разрезе платежей, переводов и вкладов.

Сбережения

Год был отмечен ростом интереса к сбережениям. Сумма заработанных процентов по вкладам в 2025 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2024-м. Число клиентов, получивших процентный доход, увеличилось в 1,8 раза — с 40 млн до 72 млн человек. Это свидетельствует о возвращении доверия к классическим финансовым инструментам.

Все переводят всем

За год пользователи Сбера перевели друг другу 38,4 трлн рублей. В пятёрке первых по общей сумме переводов — Москва, Санкт-Петербург, подмосковные Химки, Краснодар и Екатеринбург.

Со Сбером по жизни

Клиенты банка остаются верны Сберу годами: 53% пользователей с банком уже как минимум 16 лет. Впрочем, год назад таких старожилов было в процентном соотношении ещё больше — а это значит, аудитория банка молодеет. Более 8 млн клиентов присоединились к банку только в последние три года.

Улыбка как валюта

В 2025 году россияне оплатили улыбкой покупки на 136,7 млрд рублей. Технология, которая ещё недавно казалась научной фантастикой, стала привычной. В топ-5 по числу покупок, оплаченных биометрией лица, вошли Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Химки и Пермь.

Для питомцев ничего не жалко

В уходящем году россияне совершили 117 млн транзакций на товары и услуги для питомцев. Суммарные траты на домашних животных сопоставимы с объёмом рынка биометрических платежей — 135 млрд рублей. Московская область со значительным отрывом лидирует по размеру расходов на питомцев — 20 млрд рублей. За ней следуют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область. При этом рейтинг по среднему чеку таких трат возглавляют Химки — 1861 рубль, что выше московских 1742 рублей. В десятку городов с самым высоким средним чеком в категории «питомцы» вошли в основном города московской агломерации: помимо Химок это Звенигород, Котельники, Красногорск, Реутов, Одинцово. Также в топ-10 оказались Норильск, Новый Уренгой и город Всеволжск Ленинградской области.

Автолюбители доехали до Марса и обратно

У автолюбителей из числа клиентов Сбера 2025-й год получился особенным, ведь именно в этом году в приложении СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» — многофункциональное и интуитивно понятное пространство, организованное вокруг потребностей человека, стало удобной точкой входа для решения повседневных задач, связанных с автомобилем. Им уже воспользовались 5,5 млн автолюбителей.

Экосистема Сбера для автолюбителей объединяет полезные решения для всех категорий автолюбителей — и тех, кто уже владеет автомобилем или задумывается о его приобретении, и тех, кто отдаёт предпочтение аренде.

ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

