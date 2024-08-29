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Google пытается перевести судебные разбирательства с RT в юрисдикцию США

17:51, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Google пытается перевести судебные разбирательства с RT в юрисдикцию США
17:51, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#общество\n#журналистика\n#суд\n#интернет\n#СМИ\n#YouTube\n#Google\n#RT
Фото: скриншот видео с RT
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О недобросовестном поведении американской компании напомнила замглавреда RT.

Москва. Американская компания Google добивается перевода судебных тяжб с RT в американскую юрисдикцию. Ситуацию прокомментировала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — приводит телекомпания слова заместителя главредактора.

Ранее стало известно, что американская компания «Гугл» пытается добиться так называемых антиисковых запретов из-за того, что решения о разблокировке YouTube-каналов RT принимали российские инстанции.

Напомним, в октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск учредителя телеканала RT – АНО «ТВ-Новости» – к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT.

17:51, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#общество\n#журналистика\n#суд\n#интернет\n#СМИ\n#YouTube\n#Google\n#RT