Google пытается перевести судебные разбирательства с RT в юрисдикцию США

Москва. Американская компания Google добивается перевода судебных тяжб с RT в американскую юрисдикцию. Ситуацию прокомментировала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — приводит телекомпания слова заместителя главредактора.

Ранее стало известно, что американская компания «Гугл» пытается добиться так называемых антиисковых запретов из-за того, что решения о разблокировке YouTube-каналов RT принимали российские инстанции.

Напомним, в октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск учредителя телеканала RT – АНО «ТВ-Новости» – к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT.