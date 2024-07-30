На RT стартовал прием заявок на конкурс военкоров

Москва. Заявки на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба-2024 (18+) объявил телеканал RT. В этом ежегодном конкурсе участвуют авторы лучших видеосюжетов из «горячих точек».

Премия Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2024 была учреждена в честь корреспондента RT Arabic Халеда аль-Хатыба, который погиб при освещении операции сирийской армии против террористов 30 июля 2017 года.

Представленные на конкурс новостные видеоматериалы из зон боевых действий не должны превышать длительностью 10 минут. Анкета подачи заявки и условия участия — на сайте премии https://award.rt.com. Заявки принимаются с 30 июля по 1 октября 2024 года. Победители будут объявлены в декабре 2024 года. Их ждут денежные призы и поездка в Москву для обмена опытом c телеканалом RT.

«В 2017 году мы заплатили высокую цену за освещение конфликта в Сирии. От рук террористов ИГИЛ* погиб наш корреспондент Халед аль-Хатыб. В память о нем и его подвиге RT ежегодно награждает лучших военкоров со всего света. Желаем удачи всем участникам и до встречи в Москве!» — напутствовала участников конкурса руководитель RT Arabic Майя Манна.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.