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«Троицу» Андрея Рублева возвратили Русской православной церкви

17:28, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Троицу» Андрея Рублева возвратили Русской православной церкви
17:28, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#общество\n#культура\n#искусство\n#религия\n#церковь
Фото: wikipedia.org
32
0

С 1929 года знаменитая икона находилась в Третьяковской галерее.

Москва. Русская православная церковь получит изъятую в советские времена святыню. Объектом поклонения верующих вновь станет знаменитая икона «Троица» Андрея Рублева, пишет «Российская газета».

Решение было принято президентом Владимиром Путиным в связи с многочисленными обращениями граждан.

Считающаяся чудотворной икона в течение года будет доступна для поклонения в московском храме Христа Спасителя. Далее ее вернут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

«Троица» была написана в первой половине XV века Андреем Рублевым. С 1929 года икона хранилась в Третьяковской галерее.

17:28, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#общество\n#культура\n#искусство\n#религия\n#церковь