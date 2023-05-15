«Троицу» Андрея Рублева возвратили Русской православной церкви

Москва. Русская православная церковь получит изъятую в советские времена святыню. Объектом поклонения верующих вновь станет знаменитая икона «Троица» Андрея Рублева, пишет «Российская газета».

Решение было принято президентом Владимиром Путиным в связи с многочисленными обращениями граждан.

Считающаяся чудотворной икона в течение года будет доступна для поклонения в московском храме Христа Спасителя. Далее ее вернут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

«Троица» была написана в первой половине XV века Андреем Рублевым. С 1929 года икона хранилась в Третьяковской галерее.