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Госдума признала ветеранами боевых действий ополченцев Донбасса с 2014 года

17:49, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Госдума признала ветеранами боевых действий ополченцев Донбасса с 2014 года
17:49, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#общество\n#Донбасс\n#ДНР\n#ЛНР\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#льготы\n#ветераны
Фото: duma.gov.ru
49
0

Законопроект об этом одобрен во втором чтении.

Москва. Статус ветеранов боевых действий получат участники народных ополчений Донбасса, воевавшие с ВСУ и нацбатами в 2014-2022 годах. Законопроект об этом приняла во втором чтении Госдума России, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В документе уточняется, что речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик.

Закону предстоит пройти третье, окончательное чтение. В силу он вступит со дня официального опубликования. После этого участники боевых действий на Донбассе ранее 2022 года получат льготы и выплаты, которые полагаются ветеранам боевых действий.

17:49, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#общество\n#Донбасс\n#ДНР\n#ЛНР\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#льготы\n#ветераны