Госдума признала ветеранами боевых действий ополченцев Донбасса с 2014 года

Москва. Статус ветеранов боевых действий получат участники народных ополчений Донбасса, воевавшие с ВСУ и нацбатами в 2014-2022 годах. Законопроект об этом приняла во втором чтении Госдума России, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В документе уточняется, что речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик.

Закону предстоит пройти третье, окончательное чтение. В силу он вступит со дня официального опубликования. После этого участники боевых действий на Донбассе ранее 2022 года получат льготы и выплаты, которые полагаются ветеранам боевых действий.