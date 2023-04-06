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В ДНР после присоединения к России отменили смертную казнь

13:14, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В ДНР после присоединения к России отменили смертную казнь
13:14, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#ДНР\n#Россия\n#общество\n#суд\n#приговор\n#казнь
Фото: pxhere.com
68
0

Об этом заявила член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина.

Донецк. ДНР. Судебные органы Донецкой Народной Республики не выносят смертные приговоры, а вынесенные ранее – не приводятся в действие. Об этом заявила депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Елена Шишкина, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, это связано со вступлением региона в состав России в конце сентября 2022 года. С тех пор в регионе действуют Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ, которые не предусматривают смертную казнь, уточнила Шишкина.

13:14, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#ДНР\n#Россия\n#общество\n#суд\n#приговор\n#казнь