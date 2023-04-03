В России учредили фонд поддержки участников СВО и семей погибших

Москва. Помощь участникам спецоперации и семьям погибших бойцов будет оказывать государственный фонд «Защитники Отечества». Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин, пишет Коммерсантъ.

Учредителем фонда выступило правительство, председателем назначена Анна Цивилева. Она является членом совета при камбине по вопросам попечительства в социальной сфере.

Целью деятельности фонда заявлено оказание материальной, социальной, медицинской, юридической и иных видов поддержки ветеранам СВО и их родственникам. Также «Защитники Отечества» будут помогать участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Фонд будет пополняться за счет федерального бюджета и добровольных пожертвований.

Напомним, создать такой фонд Владимир Путин предложил 21 февраля 2023 года, выступая перед Федеральным собранием. Президент добавил, что отделения фонда должны быть созданы во всех регионах.