Глава Крыма призвал лишать гражданства за отказ стоя уважать гимн России

Симферополь. Крым. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства России за отказ вставать под звуки гимна страны. Об этом сообщает «360» со ссылкой на телеканал «Крым 24».

Глава региона считает, что не уважающие гимн и флаг России люди не принесут пользу стране. Он поддержал идею отправлять жителей новых регионов, которые продолжили поддерживать киевский режим, на Украину, но сказал, что в Крыму такое невозможно — полуостров давно стал частью России.

«Считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументированы случаи не вставания на гимн России», — сказал Аксёнов.

Людям, которые не уважают символы государства, по его мнению, гражданство не требуется. Чиновник заявил, что они не станут работать на совесть и приносить пользу государству, поэтому нужно в судебном порядке забирать у таких жителей паспорт России.

Он также предложил законодательно «обнулять» всех, кто не поддержал политику страны. Глава Крыма считает, что таких россиян нужно депортировать и запретить зарабатывать на российской территории.