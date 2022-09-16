Патриотический рейтинг губернаторов России представили в Госдуме

Москва. В Госдуме России состоялась презентация патриотического рейтинга губернаторов, подготовленного аппаратом партии «Справедливая Россия — За Правду» и штабом Захара Прилепина. Об этом сообщил RT.

Составители рейтинга при участии общественности разработали 15 критериев поддержки главами регионов специальной военной операции на территории Украины и ЛДНР. Исходя из данных открытых источников, были проанализированы действия губернаторов и глав и составлен ранжированный список регионов страны по степени поддержки СВО. Всего в рейтинге представлено 85 глав субъектов Российской Федерации.

Возглавляет список глава Республики Крым Сергей Аксёнов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Следом за ними идут глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В качестве «отстающих в патриотизме» указаны руководители Кировской, Свердловской и Томской областей. В самом конце рейтинга находится губернатор Смоленщины Алексей Островский.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались конкретные меры и шаги, предпринятые главой региона по всем направлениям, связанным с оказанием помощи ЛНР, ДНР и территориям, перешедшим под контроль России, а также с поддержкой СВО. В том числе организация гуманитарных конвоев для территорий ДНР, ЛНР, СВО; оказание помощи беженцам; подписание межрегиональных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве; принятие законодательных актов, направленных на поддержку членов семей военнослужащих, участвовавших в СВО; оказание помощи землякам, участвующим в СВО; проведение культурно-массовых, спортивных, торжественных мероприятий; благоустройство воинских захоронений и мемориалов воинской славы; публичная позиция главы региона в СМИ и соцсетях; личное организационное и материальное участие главы региона.

Принцип оценки по каждому из указанных направлений определялся баллами от 0 до 3.

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 56-ю строчку рейтинга. У него максимальны балл в графе «Публичная позиция на официальном портале», по нолям в графах «Оказание экономической поддержки по интеграции в торговые и социально-экономические отношения страны», «Непосредственное личное участие главы региона в оказании гуманитарной помощи», «Поддержка гражданских патриотических проектов, направленных на поддержку российской армии и СВО».

Составители рейтинга подчеркнули, что он сформирован, исходя из данных за первую половину 2022 года, далее будет обновляться ежеквартально. Ознакомиться с ним можно по ссылке.