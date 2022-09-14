Губернатор Еврейской автономной области отправил месячную зарплату на поддержку спецоперации

Биробиджан. Еврейская АО. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил RT в среду, 14 сентября.

«Мы приняли решение свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна!», — говорится в заявлении Гольдштейна на сайте правительства ЕАО.

Отмечается, что Еврейская автономная область на протяжении всей специальной военной операции оказывает гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик: отправляет одежду, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. На базе региональных приёмных работают пункты сбора гуманитарной помощи.