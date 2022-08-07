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Российскую журналистку задержали в Косово за шпионаж

10:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
Российскую журналистку задержали в Косово за шпионаж
10:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Россия\n#Косово\n#журналистика
Фото: unsplash.com
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Россиянка была в Сербии по редакционному заданию.

Москва. На границе автономного крася Косово задержали корреспондентку «Комсомольской правды» Дарью Асламову по обвинению в шпионаже. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава МВД непризнанной республики Джелаль Свечлия заявил, что «многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку». При этом никаких аргументов чиновник не привёл, кроме опубликованных у себя в соцсетях фотографий журналистки, в том числе с министром иностранных дел РФ Лавровым и президентом Сирии Башаром Асадом.

Российские дипломаты пока не смогли установить местонахождение журналистки, которая находилась в Сербии по заданию редакции и готовила спецрепортаж по обострению сербско-косовского конфликта.

UPD: Асламову отпустили. Она находится в Сербии.

 

10:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
120
0
#Россия\n#Косово\n#журналистика